ЕС призывает Раду отменить экспортные пошлины на металлолом

Европейский Союз призвал Верховную Раду отказаться от продления действия экспортных пошлин на металлолом. Об этом сообщило Представительство ЕС в Украине в Facebook.

"Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о продлении действия экспортных пошлин на металлолом. Этот шаг нарушит договоренность с ЕС по отмене этих пошлин. Хотя мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказалась украинская металлургия, продление действия пошлин на металлолом не является сбалансированным решением и противоречит международным обязательствам Украины", - говорится в сообщении.

В Представительстве ЕС выразили надежду, что депутаты Верховной Рады "будут уважать те международные обязательства, которые Украина публично на себя взяла, и избегут еще одного двустороннего торгового спора с ЕС".