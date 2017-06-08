Сеул сообщил о новых ракетных пусках в Северной Корее

Северная Корея в четверг ранним утром, 8 июня, провела запуск нескольких, предположительно, противокорабельных ракет с восточного побережья страны, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны страны.

«Северная Корея выпустила несколько неопознанных снарядов, предположительно представлявших собой ракеты класса «земля — корабль», сегодня утром из окрестностей Вонсана, провинция Канвон», — говорится в заявлении южнокорейского военного ведомства.

В сообщении военных также отмечается, что ракеты были, предположительно, крылатыми и пролетели около 200 км.

Президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун проинформирован о пусках, отмечается в заявлении. Другие подробности не приводятся.

Сообщения о новых ракетных запусках в КНДР поступают спустя всего несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН принял новые санкции в отношении Северной Кореи из-за того, что Пхеньян, несмотря на требования организации, не прекращает свои ракетные пуски. В санкционный список добавлены 14 физических и четыре юридических лица.