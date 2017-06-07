Генпрокурор РФ предлагает упростить блокирование сайтов

Генпрокурор РФ Юрий Чайка на слушаниях в Совете Федерации предложил наделить Министерство юстиции правом проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций (НКО), а также упростить внесудебное блокирование сайтов.

"Предлагаем наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок НКО при наличии информации о несоблюдении ими закрепленных в законе запретов и ограничений. События последних лет убеждают в абсолютной правильности законодательных изменений по усилению контроля за НКО", - сказал Чайка.

Он также заявил, что следует установить возможность реализации программ и осуществления зарубежного финансирования сектора НКО в России только через созданные в России структурные подразделения иностранной организации. "В них должны быть указаны конкретные цели и мероприятия, территория осуществления и их участники", - добавил Чайка.

Еще генпрокурор предложил расширить критерии организаций, деятельность которых нежелательна на территории России, включив в него причинение вреда экономическим и внешнеполитическим интересам страны. Он отметил, что также целесообразно предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к сайтам нежелательных организаций на территории РФ.

Кроме того, генпрокурор обвинил во вмешательстве в дела России НКО, которые фактически контролируются госдепартаментом США.