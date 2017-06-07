Последнее обновление: 07.06.2017 17:49

В Мьянме разбился военно-транспортный самолет

В Мьянме в среду, 7 июня, потерпел катастрофу военно-транспортный самолет, на борту которого находились 116 человек - 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Большинство пассажиров - военнослужащие и члены их семей, пишет агентство AFP.

По другим данным, на борту находились 104 человека.

Обломки самолета были обнаружены в море, сообщает агентство AFP со ссылкой на официальных лиц в Мьянме. В последний раз самолет выходил на связь, находясь в районе Андаманского моря на высоте 5500 метров. Он исчез с радаров примерно в 9.30 утра.

Предполагается, что причиной могла стать техническая неисправность на борту.

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