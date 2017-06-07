Катар договаривается с Анкарой и Тегераном о воде и продуктах

Rатар ведет переговоры с Ираном и Турцией о запасах продовольствия и воды на фоне опасений относительно возможного дефицита после того, как крупнейшие поставщики страны разорвали дипсвязи с государством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на катарского чиновника, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительности ситуации.

"Мы ведем переговоры с Турцией и Ираном, а также с другими странами", - заявил чиновник.

Он добавил, что продукты могут доставлять в Катар грузовыми рейсами Qatar Airways.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что на рынке Катара есть достаточно поставок зерна, которого хватит на четыре недели, а правительство имеет стратегические запасы продовольствия в Дохе.

В настоящий момент уже десять стран разорвали дипломатические связи с Катаром. Коморские острова также заявили о разрыве дипотношений с Катаром.

Основная претензия стран - поддержка катарской властью исламских террористов, против которых борется коалиция государств под руководством США. Отдельные страны разорвали и экономические отношения с Катаром.

Ранее The Financial Times узнала, что Катар выплатил террористам до миллиарда долларов за своих подданных (в том числе членов правящей семьи), которых захватили в заложники.