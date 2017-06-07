Россиян с зарубежными доходами хотят добавить к спонсорам иноагентов

Российских граждан могут добавить к источникам финансирования иностранных агентов, если они получают финансовые средства или другое имущество от "иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц". С таким предложением выступили депутаты в проекте рекомендаций к слушаниям в Совфеде на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика", которые проходят в среду.

Изучать эти предложения будут Министерство юстиции, Росфинмониторинг, ФСБ и генпрокуратура, передает агентство ТАСС.

Также в проекте говорится, что западные структуры оказывают влияние на российские СМИ: "Отмечается активная реализация зарубежных образовательных программ, ориентированных на российских журналистов, взаимодействие и обмен опытом представителей американских и европейских СМИ с российскими журналистами и редакторами оппозиционных онлайн-изданий". Сенаторы указывают, что журналистов учат пользоваться социальными сетями и интернет-сервисами якобы для того, чтобы оказывать психологическое воздействие на общественное сознание и "активизировать протестный потенциал", передает РБК.

"Серьезную угрозу, способную оказать существенное влияние на информационную безопасность России, представляет интерес зарубежных структур к приобретению и поддержке медийных ресурсов в российских регионах", - подчеркивается в тексте.

Выступая на слушаниях в Совфеде, генпрокурор Юрий Чайка предложил ужесточить контроль за НКО, в частности расширить список основания для признания НКО нежелательными, если их деятельность вредит "экономическим и внешнеполитическим интересам России". Наряду с этим он предложил предоставить минюсту право проводить внеплановые проверки некоммерческих организаций, а также запрещать реализацию программ, "если это противоречит интересу государства".

Чайка считает также, что необходимо законодательно закрепить возможность для российских НКО проводить программы с иностранным финансированием только в том случае, если средства будут получены через зарегистрированные в РФ филиалы иностранных организаций-спонсоров. Помимо этого, он предложил обязать НКО отчитываться более подробно о готовящихся мероприятиях с иностранным финансированием, а именно указывать их цели, места проведения и участников.

В проекте рекомендаций Совфеда предлагается также ввести в России институт так называемой суверенной экспертизы, то есть проверки принимаемых законов на принцип невмешательства во внутренние дела РФ, уточняет ТАСС. Также правительству рекомендовано провести сравнительный анализ законодательства зарубежных стран в наиболее уязвимых сферах (выборы, политические партии, НКО, бизнес, СМИ, социальные сети) "на предмет достаточности и целесообразности внесения изменений в законодательство РФ в части усиления работы по противодействию иностранному вмешательству в дела России".