Последнее обновление: 07.06.2017 17:49

Совбез Франции утвердил создание центра по борьбе с терроризмом

Совет безопасности Франции в среду утвердил проект создания в стране национального центра по борьбе с терроризмом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона.

С инициативой создания центра Макрон выступил в ходе избирательной кампании. Оперативная группа, которую глава государства по-английски называет Task Force, должна координировать работу специалистов и аналитиков различных служб.

Ожидается, что она объединит десятки представителей многих ведомств: МВД, Минобороны, разведслужб, министерств транспорта, здравоохранения, образования и других, а подчиняться будет непосредственно президенту.

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