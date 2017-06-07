Правительство Германии согласовало вывод войск с базы "Инджирлик"

Правительство Германии в среду согласовало вывод военных бундесвера с турецкой авиабазы "Инджирлик". Об этом сообщила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен после заседания кабинета министров в Берлине.

На этой авиабазе с начала 2016 года были размещены около 260 немецких военнослужащих. Они поддерживали воздушные удары по базам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов.

Первые проблемы с немецким контингентом на базе "Инджирлик" у Берлина и Анкары начались еще в июне 2016 года. Тогда бундестаг принял резолюцию, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа. В ответ правительство Турции запретило группе немецких парламентариев прилететь на "Инджирлик", чтобы посетить военнослужащих бундесвера.

Еще больше проблем возникло после попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года. В Германии раскритиковали репрессии, проводимые президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом внутри страны, сочли принятые им меры неадекватными и стали предоставлять политическое убежище находящимся в ФРГ турецким военнослужащим, которых Анкара внесла в "черные списки". В результате запреты на поездки немецких парламентариев на "Инджирлик" стали следовать один за другим.

Немецкие власти пытались решить вопрос путем постоянных переговоров с турецким руководством. Однако после провала очередного раунда 5 июня с участием главы МИД Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), было решено вынести вопрос об уходе с турецкой авиабазы на обсуждение правительства в Берлине.