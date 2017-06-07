Жителям ОАЭ грозит тюремный срок за критику политики в отношении Катара

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамиси пригрозил сажать в тюрьму и наказывать крупным денежным штрафом за выражение сочувствия в интернете в адрес Катара или за критику позиции ОАЭ в отношении соседнего государства.

В понедельник ОАЭ наряду с Саудовской Аравией и Бахрейном разорвали дипотношения с Катаром, прекратив всякое сообщение с этой страной и запретив подданным Катара находится на территории ОАЭ.

В заявлении генпрокурора сказано, что власти страны приняли "жесткое решение против правительства Катара в результате его враждебной политики против ОАЭ и ряда братских стран Персидского залива и арабского мира".

"Поэтому необходимо воздерживаться от проявления сочувствия или теплых чувств по отношению к этому государству, критики позиции ОАЭ и принятых ими жестких мер по отношению к правительству Катара как в социальных сетях, публикуя или распространяя высказывания, так и иным письменным или устным способом. Это считается преступлением, за которое предусматривается наказание от трех до 15 лет лишения свободы и штраф в размере не менее 500 тысяч дирхам ОАЭ (около 150 тысяч долларов)", - говорится в заявлении.

По словам генпрокурора, такие меры позволят не допустить социального раскола и помогут объединению эмиратцев.