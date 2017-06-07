Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины

Комитет представителей стран ЕС договорился о позиции Совета ЕС по временному расширению торговых преференций для Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС .

Представители ЕС попросили председательство Европейского Союза провести переговоры с Европарламентом в целях быстрого принятия этих мер.

Целью предложения является расширение доступа на рынок Евросоюза для украинских экспортеров "ввиду сложной экономической ситуации и попыток проведения экономических реформ" в стране, подчеркивается в заявлении. Предложение дополняет положения о торговле, уже введенные в соответствии с соглашением об ассоциации Украина-ЕС, подписанном в 2014 году. Эти положения были временно применены с 1 января 2016 года.

В частности, предлагается на три года ввести дополнительные квоты на импорт в ЕС ряда украинских сельскохозяйственных товаров по нулевому тарифу, а также частично или полностью снять импортные пошлины на ряд продуктов промышленного производства.

При этом Украина будет обязана соблюдать принципы, предусмотренные соглашением об ассоциации. В частности, уважение демократических ценностей, прав человека и основных свобод, а также принципа верховенства права.

1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной. Тогда в министерстве экономического развития и торговли Украины говорили о том, что эта мера устранила 97 процентов тарифов на украинские товары и должна была привести к снижению среднего тарифа на украинский экспорт с 7,5 до 0,5 процента.

12 июля состоится саммит ЕС-Украина.