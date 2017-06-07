Неизвестные атаковали правительственные объекты в столице Ирана

В Тегеране неизвестные одновременно устроили стрельбу в здании парламента Ирана, а также устроили взрыв у мавзолея имама Хомейни.

Как сообщает агентство Fars, некий мужчина открыл огонь при входе в здание парламента в Тегеране. По словам депутата Эльяза Хазрати, всего нападавших было трое или четверо, и они были вооружены автоматами Калашникова и пистолетами.

В результате атаки были ранены восемь человек, среди которых бойцы Стражей исламской революции и гражданские лица, пришедшие в парламент для встречи с депутатами от своего региона. Один из бойцов, по неофициальной информации, скончался.

По одним данным, стрелявший в них был задержан, по другой информации, преступники заняли один из кабинетов в парламенте.

Корреспондент Fars утверждает, что из здания по-прежнему доносятся звуки выстрелов.

Второе нападение одновременно произошло в мавзолее имама Хомейни, где двое преступников открыли беспорядочный огонь по посетителям, а третий террорист подорвал себя. По неофициальным данным в результате атаки один человек погиб, пятеро получили ранения. Агентство Tasnim утверждает, что полиции удалось застрелить одного из преступников и арестовать участвовавшую в нападении женщину.

В связи со случившимся в Тегеране созвано экстренное заседание национального совета безопасности.