Газпром позвал Нафтогаз на переговоры в Москву

Газпром пригласил представителей Нафтогаза Украины в Москву для обсуждения вопроса транзита газа в Европу после 2019 г. Об этом сообщил зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев, сообщает УНИАН.

"Мы готовы вступить в переговоры. Приглашаем наших украинских коллег приехать к нам. Поскольку они представляют услуги, в этом нет ничего злонамеренного - приехать к нам", - сказал он.

Медведев подтвердил, что Россия может сохранить некоторые объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 г.

"То, что определенные объемы могут остаться для транзита через Украину - это так. Но масштаб этих объемов будет зависеть, в том числе от условий, которые могут быть предложены и согласованы украинской стороной", - добавил он.

Украина в январе-мае 2017 г. увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 21,8% (на 6,86 млрд кубометров).

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в 2019 г.