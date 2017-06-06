Последнее обновление: 06.06.2017 16:58

Правящее в Узбекистане трио превратилось в дуумвират

Вице-премьер Рустам Азимов, некогда одна из наиболее могущественных в Узбекистане фигур, покинул правящее трио, оставив делить фактическую власть в самой населенной стране Центральной Азии президенту Шавкату Мирзиееву и бессменному шефу госбезопасности Рустаму Иноятову.

Азимов переведен на должность рангом ниже, сообщили во вторник несколько узбекских информационных сайтов со ссылкой на неназванные источники. Пресс-служба правительства не была доступна для комментариев.

Известие об отставке влиятельного чиновника появилось спустя несколько дней после сообщений об аудиозаписи, в которой президент Мирзиеев песочит Азимова и других подчиненных, ответственных за финансы и банки. Финансовая система бывшей советской республики пережила испытание в марте, когда центробанк девальвировал национальную валюту сум.

Портал Gazeta.uz сообщил, что Азимов возглавит государственную экспортно-импортную страховую компанию. Это значительное понижение в должности для чиновника, руководившего экономикой. Gazeta.uz и Kun.uz и сообщили, что на смену Азимову придет замминистра финансов Джамшид Кучкаров.

Когда-то Азимов считался политическим тяжеловесом, с которым Мирзиеев фактически делил власть после кончины многолетнего лидера страны Ислама Каримова в прошлом году.

По мнению источников в дипломатических и деловых кругах, с которыми общались корреспонденты Reuters, Азимов был частью правящего триумвирата. Но в апреле близкие к правительству источники сообщили, что Мирзиеев взялся за консолидацию собственной власти, отстраняя Азимова от дел и взяв под личный контроль программу осторожных экономических преобразований в 32-миллионной стране на границе с Афганистаном. Теперь процесс принятия решений может стать еще более централизованным.

На прошлой неделе в интернет утекла аудиозапись совещания, на котором президент Узбекистана обрушился с критикой на, как установил портал Kun.uz, первого зампреда правления центробанка Саидкамола Ходжаева и вице-премьера Азимова.

Пресс-служба Мирзизеева не ответила на запрос Reuters о комментарии по поводу аудиозаписи, однако опубликовала отчет о телефонной конференции 30 мая под председательством президента. В нем говорилось, что "чиновники, отвечающие за определенные отрасли и регионы подверглись критике из-за безответственности, отсутствия требовательности и инициативы".

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