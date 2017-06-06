Microsoft готов ответить на вопросы ЕК по жалобе "Лаборатории Касперского"

Компания Microsoft уверена в том, что средства безопасности ОС Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции, готова ответить на любые вопросы регулирующих органов, сказали в пресс-службе компании.

Ранее во вторник "Лаборатория Касперского" сообщила, что обратилась в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз. Еврокомиссия подтвердила получение жалобы.

"Главная цель Microsoft — защитить клиентов компании. Мы уверены, что средства безопасности Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции. И мы готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов", - сказал представитель Microsoft.