Последнее обновление: 06.06.2017 16:58

Microsoft готов ответить на вопросы ЕК по жалобе "Лаборатории Касперского"

Компания Microsoft уверена в том, что средства безопасности ОС Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции, готова ответить на любые вопросы регулирующих органов, сказали в пресс-службе компании.

Ранее во вторник "Лаборатория Касперского" сообщила, что обратилась в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз. Еврокомиссия подтвердила получение жалобы.

"Главная цель Microsoft — защитить клиентов компании. Мы уверены, что средства безопасности Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции. И мы готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов", - сказал представитель Microsoft.

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