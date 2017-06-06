Британские консерваторы теряют популярность перед выборами - опрос

Популярность консерваторов в Великобритании снижается, после внеочередных выборов, назначенных на 8 июня, они могут получить только 304 места в парламенте, свидетельствуют опубликованные во вторник данные очередного опроса компании YouGov.

Это означает, что за партию премьер-министра Терезы Мэй может проголосовать только 42% избирателей. Для большинства в парламенте этого числа голосов не хватит, партии необходимо получить 326 мест из 650.

Консерваторы контролировали парламент прошлого созыва, у них было 330 мест. В прошлую пятницу опрос YouGov показал, что консерваторы могут выиграть 313 мест в парламенте. В субботу в Лондоне произошел теракт. После теракта в Манчестере опросы также показали спад поддержки правящей в Великобритании политической партии. В то же время опросы показывают рост популярности лейбористов: YouGov сообщает, что они смогут получить на выборах 38% голосов и выиграть 266 мест.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр страны решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.

Консерваторы долгое время лидировали в опросах предпочтений британских избирателей. По данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская партия — на 35% голосов. После теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, расклад сил изменился — правящая партия стала терять голоса, а находящиеся в оппозиции лейбористы, напротив, стремительно набирать.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. После атаки премьер-министр страны Тереза Мэй объявила, что всеобщие выборы в Великобритании состоятся, как и планировалось, 8 июня.