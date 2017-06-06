Bellingcat нашла снимки военных РФ, перевозивших "Буки" к границе с Украиной

Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat нашла и проанализировала фотографии в социальной сети "ВКонтакте", на которых, предположительно, запечатлены российские военные водители, занимавшиеся перемещением самоходных зенитных ракетных комплексов "Бук" на границе с Украиной в период с 23-25 июня и 19-21 июля 2014 года. Об этом говорится в очередном докладе экспертов, размещенном на сайте организации в понедельник.

Речь идет о семи военнослужащих РФ, лица которых намеренно размыты. Одного из них расследовательская группа идентифицирует как "Дмитрия З.", его полная фамилия не разглашается. При этом эксперты в очередной раз подтверждают, что в транспортировке СЗРК принимала участие 69-ая отдельная бригада материального обеспечения вооруженных сил РФ, первый автомобильный батальон которой базировался в Калининце Московской области.

Идентифицировать военных удалось благодаря номерным знакам на грузовиках и тралах, утверждает Bellingcat.

В составе транспортной колонны перевозился и "Бук" с номером 332, из которого мог быть сбит Boeing-777 над востоком Украины. Между тем авторы исследования отмечают, что пока "нельзя однозначно установить, кто был водителем грузовика под номером "4267 АН 50", перевозившего "Бук 332" в колонне 23-25 июня 2014 года".

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, предположительно был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране. В ходе расследования было установлено, что самолет был сбит из "Бука", произведенного в России

Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat пришла к выводу, что "Бук" был привезен из России на территорию на востоке Украины, подконтрольную сепаратистам. Москва заявляет, что ответственность за крушение лайнера лежит на Киеве.