Google и Apple возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира

Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook вошли в пятерку самых дорогих брендов мира по версии британского рекламного агентства WPP и фирмы маркетинговых исследований Kantar Millward Brown.

Они подготовили рейтинг BrandZ Global Top 100 Brands 2017.

Как сообщается в пресс-релизе, за год стоимость бренда Google выросла на 7% до $245,6 млрд, Apple — на 3% до $234,7 млрд, Microsoft — на 18% до $143,2 млрд. При этом наибольший рост продемонстрировал бренд Amazon, подорожав на $40,3 млрд (41%) до $139,3 млрд. Бренд Facebook, занявший пятое место, вырос в цене только на 27% до $129,8 млрд. Совокупная стоимость брендов компаний первой пятерки списка составляет 25% от всех брендов в топ-100.

На восьмой строчке рейтинга расположилась китайская IT-компания Tencent, владеющая мессенджером WeChat. Она впервые вошла в первую десятку, за год стоимость ее бренда выросла на 27% до $108,3 млрд. Наибольший рост за год продемонстрировал Adidas: бренд набрал 58% и оценивается в $8,3 млрд.

«Рейтинг этого года снова показывает, что сильные бренды обеспечивают лучшую акционерную стоимость и доходность, вне зависимости от внешних обстоятельств», — заявил гендиректор WPP Дэвид Рот. Новый рейтинг свидетельствует о том, что баланс сил изменился в пользу технологических брендов, ориентированных на потребителя, говорится в пресс-релизе. Эти бренды разрабатывают экосистемы, которые удовлетворяют разные потребности, «упрощая мир, который становится все более комплексным». Бренды компаний, ведущих свою деятельность в сфере технологий, дают более половины совокупной стоимости брендов, попавших в рейтинг. Их бренды подорожали на 16% за год, в то время как бренды других компаний — только на 4%.

Самый быстрый рост наблюдался в категории торговли (на 14%), в основном его обеспечили бренды Amazon и Alibaba. С 2006 года стоимость их брендов выросла на 388%, в то время как бренды традиционных ретейлеров, наоборот, подешевели на 23%.

В рейтинге доминируют компании из США: 54 бренда из 100, они же дают 71% совокупной стоимости бренда. За год они выросли на 12%, в то время как стоимость брендов из других стран, за исключением Китая, в среднем упала на 1%. В сегменте B2B лидирует бренд Microsoft, а самый быстрый рост продемонстрировала Shell (+23% до $18,3 млрд).

За прошедший год составители рейтинга выделили ряд трендов, связанных с успешными брендами. Это фокус на потребительских технологических экосистемах, возрастающая глобальность брендов, влияние инноваций на привлекательность брендов. Особый рост показали бренды компаний, которые четко доносят, как они могут улучшить жизнь потребителя, отмечается в пресс-релизе.

Рейтинг составлен на основе данных опроса трех миллионов человек по всему миру, а также анализе финансовых показателей каждой компании по информации Bloomberg и Kantar Worldpanel. В рамках опроса составители выяснили отношение респондентов к 120 тыс. брендов по всему миру. Восприятие бренда потребителем составители называют одним из важнейших факторов при определении стоимости бренда.

В 2016 году в первой десятке брендов также доминировали бренды IT-корпораций, но Amazon тогда занял 7-ю строчку, в то время как на 4-й располагался оператор связи AT&T.