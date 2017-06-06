Беларусь среди стран с самой сложной бухгалтерией и налогами

Голландская компания TMF Group составила рейтинг Financial Complexity Index 2017, который отражает сложность соблюдения требований в области бухгалтерского учета и налоговой отчетности в 94 странах мира.

Беларусь заняла в этом списке 16 место между Мексикой, которая оказалась на ступеньку выше, и Израилем, который обосновался ступенькой ниже, пишет myfin.by.

При этом рейтинг построен так, что чем выше позиция страны в данном перечне, тем более сложные у нее для соблюдения бухгалтерские и налоговые правила.

Из государств бывшего Союза и соседей труднее, чем у нас, обстоят дела только в Казахстане, у которого 14 место. Самые же легкие юрисдикции – Украина с 72-м и Грузия с 67-м.

Если брать весь список в целом, то наиболее сложное регулирование – у Турции, занявшей 1 место. Далее следуют Бразилия, Италия, Греция, Вьетнам, Колумбия, Китай, Бельгия, Аргентина и Индия.

А наилегчайшая юрисдикция – Каймановы острова, которые на 94 месте. Потом идут Британские Виргинские острова, ОАЭ, Гонконг, Джерси, Кюрасао, Косово, Швейцария, Камбоджа и Катар.

TMF Group специализируется на предоставлении бухгалтерских и налоговых услуг для интернациональных компаний. Она имеет свои представительства более чем в 80 странах.

Для составления рейтинга компания провела анкетирование собственных штатных экспертов, работающих в своих регионах. Опросник включал 70 детальных вопросов.