Курсы наличной валюты в банках Минска на 1 июня 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 1,863 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,868 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,013 рубля и составила 2,093 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,095 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,3 рубля (не изменился).