Беларуси не возвратят статус спецприглашенного в ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не вернет Беларуси статус специально приглашенного государства в составе этого уставного органа Совета Европы (СЕ) из-за отсутствия в стране моратория на смертную казнь. Об этом говорится в проекте резолюции, подготовленном комитетом ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

Документ будет рассмотрен 27 июня на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Проект резолюции составлен с опорой на отчет спецдокладчика по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.

"В отсутствие моратория на применение смертной казни, а также существенного, осязаемого и достоверного прогресса в вопросе уважения демократических ценностей и принципов, поддерживаемых СЕ, ассамблея не располагает возможностью обратиться к Бюро (ПАСЕ. - Ред.) с запросом об отказе от приостановки действия статуса спецприглашенного для парламента Беларуси", - поясняется в докладе Ригони.

В проекте резолюции также отмечается, что позитивная тенденция к диалогу между Минском и ассамблеей была подорвана недавней эскалацией насилия и преследованием мирных демонстрантов весной 2017 года.

Белорусским властям рекомендовано освободить остающихся в заключении активистов и продемонстрировать "подлинную политическую волю" в деле отказа от высшей меры наказания.

Статус специально приглашенного при ПАСЕ был присвоен Беларуси в 1992 году. В 1997 году страна была лишена этого статуса за нарушения прав человека.

Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где практикуется смертная казнь. Тем не менее, число случаев ее применения постепенно сокращается.

В 1998 году количество приговоренных к исключительной мере наказания составляло 47 человек, в 2016 году было вынесено не менее четырех смертных приговоров.