Последнее обновление: 05.06.2017 17:47

Премьер Британии должна уйти в отставку - лидер лейбористов

Премьер-министр Британии Тереза Мэй должна уйти в отставку, поскольку ее предыдущие действия привели к ухудшению ситуации в области безопасности, заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в интервью телеканалу ITV.

По его словам, в то время, когда Т.Мэй занимала пост главы МВД Великобритании в 2010-2016 годах, произошло значительное сокращение штатов полиции, что привело к проблемам с обеспечением безопасности страны.

"Я бы поддержал (отставку Т.Мэй), потому что уже были призывы со стороны очень ответственных людей, очень обеспокоенных тем фактом, что все то время, пока она возглавляла министерство внутренних дел, происходили сокращения числа сотрудников полиции", - сказал Дж.Корбин. "И теперь она говорит, что у нас есть проблема - да, это действительно так. Но нам не нужно было сокращать число полицейских", - отметил он.

Лидер британских лейбористов добавил, что выборы в парламент 8 июня могут стать "лучшей возможностью", чтобы отправить в отставку Т.Мэй.

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