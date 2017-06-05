Deutsche Bank просит больше времени, чтобы ответить на вопросы США о Трампе и России

Крупнейший банк Германии попросил больше времени для ответа на запрос демократов из комитета Палаты представителей США о предоставлении информации о возможных связях президента Дональда Трампа с Россией, сообщил в понедельник осведомленный источник.

Внешний юрисконсульт Deutsche Bank направил демократам письмо, датированное 2 июня, с просьбой предоставить дополнительное время, рассказал Рейтер источник, который говорил на условиях анонимности и отказался уточнить, сколько еще времени потребуется юрисконсульту банка.

В мае несколько представителей Демократической партии из комитета по финансовым услугам Палаты представителей США направили главе Deutsche Bank Джону Крайану письмо с просьбой предоставить информацию, чтобы выяснить, поддерживало ли российское правительство кредиты, взятые Трампом на его проекты с недвижимостью.

В письме содержалась просьба о предоставлении деталей внутренних проверок транзакций Трампа до пятницы.

Представители Deutsche Bank отказались от комментариев по поводу каких бы то ни было деловых отношений с Трампом.

Предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году и возможный сговор между предвыборным штабом Трампа и российскими чиновниками расследуют ФБР, несколько комитетов Конгресса и специальный прокурор, назначенный министерством юстиции.

Москва неоднократно отвергала эти обвинения, а Трамп отрицает какие-либо связи с Россией.

Член палаты представителей от штата Калифорния, демократ Максин Уотерс, которая была в числе тех, кто поставил свои подписи под письмом Deutsche Bank, подтвердила через одного из сотрудников, что банк не дал "ответов по существу на наши запросы".

"Конгресс остается в неведении относительно того, были ли кредиты, которые Deutsche Bank выдал Дональду Трампу, подкреплены гарантиями российских властей или каким-либо образом связаны с Россией", - говорилось в письме демократов.

"Крайне важно, чтобы вы предоставили комитету эту информацию, необходимую для оценки масштабов, результатов и итогов ваших внутренних проверок".

Демократы не могут заставить Deutsche Bank дать нужную им информацию. Комитет Палаты представителей может направить банку повестку с официальным требованием о предоставлении документов, но для этого необходимо сотрудничество республиканских членов комитета. Однако среди подписавших письмо не было ни одного республиканца.

В запросе Конгресса также фигурирует просьба предоставить информацию о так называемых "зеркальных сделках", посредством которых из России было выведено $10 миллиардов.