Последнее обновление: 05.06.2017 15:24

Турция лишила гражданства 130 человек, включая Гюлена и депутатов

МВД Турции объявило о лишении гражданства находящихся за границей 130 турецких граждан, в том числе оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и двух депутатов от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) с отсрочкой в три месяца, говорится в решении министерства.

"Граждане из нижеприведенного списка, которые находятся за рубежом и в отношении которых ведется расследование, в соответствии с законом и УК Турции лишаются турецкого гражданства, если они в течение трех месяцев после публикации данного решения не прибудут в Турцию и не обратятся в официальные органы", - говорится в решении МВД, опубликованном в понедельник в официальном издании Resmi gazete.

В приведенном списке содержатся фамилии Гюлена, а также двух депутатов от ПДН Файзал Сарыйылдыз и Тугбы Хезер.

Турция обвиняет Гюлена в организации попытки военного переворота в июле прошлого года и требует от США его выдачи.

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