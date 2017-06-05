Глава МВД Франции оценил уровень террористической угрозы в Европе

лава МВД страны Жерар Коллон заявил в интервью газете Parisien на фоне субботнего теракта в Лондоне, что террористическая угроза в Европе по-прежнему остается высокой.

"Я хотел бы выразить глубокую солидарность с британским народом. Эти теракты в очередной раз демонстрируют, что угроза на нашем континенте остается чрезвычайно высокой. Чтобы ей противостоять, мобилизация наших сил безопасности — максимальна. В частности, наши службы уделяют особое внимание выявлению "слабых сигналов", указывающих на радикализацию того или иного человека или риск перехода к действиям. Это имеет важнейшее значение для предотвращения новых терактов, которые совершаются способом, соблюденным в субботу в Лондоне", - заявил Коллон.

"В ходе предвыборной кампании, (президент Франции) Эммануэль Макрон говорил, что в области контртеррористических законов было сделано очень многое. Тем не менее он никогда не исключал применения дополнительных мер. Было принято решение продлить режим чрезвычайной ситуации да ограниченный срок. Это должно позволить нам принять законодательные меры, которые затем позволят выйти из него (режима ЧС)", - отметил глава МВД.