Последнее обновление: 05.06.2017 15:24

Прокуратура Нью-Йорка подозревает Exxon в манипуляциях данными об изменении климата

Генпрокурор потребовал у Exxon Mobil предоставить данные внутренней оценки рисков, которые для деятельности компании представляют климатические изменения, утверждая, что нашел доказательства "ложных по существу и вводящих в заблуждение утверждений Exxon", следует из материалов суда.

Генпрокурор Эрик Шнайдерман пытается установить, вводил ли нефтяной гигант в заблуждение инвесторов, открыто заявляя о низких финансовых рисках, связанных с изменением климата, в то время как по внутренним оценкам они оказались куда выше.

В пятницу Шнайдерман сообщил, что при составлении внутренних прогнозов Exxon не использовала формулу, которую, как компания говорила инвесторам, применяла для оценки влияния будущего климатического регулирования на новые сделки.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что выводит США из заключенного в 2015 году соглашения о борьбе с глобальным потеплением. Мировые лидеры и руководители многих компаний в США осудили это решение.

Exxon пока не ответила на запрос Reuters о комментарии. Но ранее компания называла расследование политически мотивированным и оскорбительным.

Согласно материалам суда, генпрокурор требует от Exxon раскрытия дополнительной документации, а также добивается показаний сотрудников компании, которые могут быть в курсе ситуации.

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