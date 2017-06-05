ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) объявила о своей ответственности за нападение в Лондоне, в результате которого погибли семь человек. Об этом поздно вечером в воскресенье, 4 июня, сообщило подконтрольное ИГ агентство "Амак".

Фургон въехал в пешеходов на Лондонском мосту, а потом неизвестные напали с ножами на прохожих. В результате теракта семь человек погибли. Террористов застрелила полиция.

Пока невозможно однозначно утверждать о достоверности этой информаций, однако данное сообщение распространено в форме и по каналам, которые обычно использует ИГ.

В числе погибших накануне в результате теракта были граждане Канады и Франции. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан намерен прибыть в Лондон 5 июня. Там он встретится с родственниками граждан Франции, погибших или пострадавших при теракте. В результате нападения погиб один француз, еще один, по данным Ле Дриана, числится пропавшим, семеро французских граждан получили ранения и находятся в больнице, четверо из них - в критическом состоянии.

Среди пострадавших в Лондоне есть и граждане Германии, один из которых находится в тяжелом состоянии, а также австралийцы и гражданин Новой Зеландии.

Британская полиция намерена усилить меры антитеррористической безопасности на лондонских мостах, заявил ее представитель на пресс-конференции. В целом в Лондоне будут приниматься усиленные меры для обеспечения общественной безопасности, пообещали власти.

В ночь на воскресенье, 4 июня, неизвестные на фургоне наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они продолжили движение до близлежащего рынка Боро. Здесь трое мужчин, вооруженных ножами, вышли из автомобиля и начали нападать на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, около 50 были ранены. Прибывшие на место событий полицейские застрелили всех троих нападавших. Утром 4 июня полиция задержала 12 человек в лондонском районе Баркинг в рамках расследования дела о теракте. В городе усилены меры безопасности.