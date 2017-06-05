Российское оружие испытают для подавления протестов в Венесуэле

На фоне продолжающихся второй месяц массовых протестов в Венесуэле президент Николас Мадуро готовит сделку по покупке в России оружия.

Как сообщает Bloomberg, на российские вооружения Мадуро намерен потратить по крайней мере треть суммы, поступившей на счета ЦБ страны в результате спешной продажи облигаций государственной нефтяной компании PDVSA банкам Goldman Sachs и Nomura.

В общей сложности Венесуэла выручила от сделки 895 млн долларов. Из них 300 млн пойдет на закупку в РФ оружия для армии, брошенной на усмирение беспорядков, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хулио Борхес.

Вооружения "будут использованы для жестокого подавления протестов с участием сотен тысяч человек, требующих свободных и справедливых выборов и демократии в нашей стране", заявил Борхес. В письме Nomura он требовал остановить транш венесуэльскому правительству, но тщетно.

За два месяца массовых акций и столкновений с армией и полицией в Венесуэле погибли 69 человек, из них 20 были убиты армией из огнестрельного оружия, раненных более тысячи, сообщил 1 июня лидер партии "Движение пятой республики" Тарек Сааб.

Оппозиция, которая контролирует 106 мест в парламенте из 160, призывает население не останавливаться и выходить на улицы после того, как Верховный суд разрешил президенту Николасу Мадуро, бывшему водителю автобуса и профсоюзному лидеру, действовать в обход Национальной Ассамблеи, де-факто узурпируя власть.

В ответ Мадуро вывел на улицы армию. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль Аиссами заявил, что против боливарианской республики ведется "гибридная война", в которой оппозиция является "марионеткой США" и пытается "деморализовать людей, решивших порвать с буржуазностью навсегда".

Экономическая ситуация тем временем продолжает деградировать, несмотря на рост цен на нефть. Курс доллара на черном рынке взлетел еще в 6 раза с начала года и, по данным dollartoday, достиг исторического максимума в 6205,98 боливара за доллар, пишет finanz.ru.

Инфляция превысила 265% после того, как денежная масса была увеличена втрое за полгода, а золотовалютные резервы упали до 15-летнего минимума в 10,19 млрд долларов.

До конца года Венесуэле необходимо погасить 3,5 млрд долларов внешнего долга. По данным Bloomberg, с апреля венесуэльское правительство пытается договориться c банками США о получении валюты под залог золота из резервов.

Как сообщал Reuters ранее, в рамках такой же схемы Венесуэла смогла получить 1 млрд долларов в прошлом году от Citigroup. Летом 2016-го золото было конфисковано, поскольку погасить займ Мадуро не смог.

В пятницу председатель Европарламента Антонио Таяни призвал рассмотреть возможность введения санкций против окружения Мадуро. Как сообщает ТАСС, соответствующие послания он направил в четверг главам Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клоду Юнкеру и Дональду Туску.