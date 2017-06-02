Последнее обновление: 02.06.2017 13:14

WikiLeaks опубликовала данные о созданном ЦРУ вирусе "Пандемия"

Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

Предыдущий пакет документов об инструментах кибершпионажа "Афина" (Athena) был опубликован 19 мая.

Очередная публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Пандемия" (Pandemic). Программа позволяет "заражать" компьютеры удаленных пользователей в процессе передачи файлов внутри локальной сети. При этом исходный файл на сервере не изменяется, он модифицируется именно в процессе передачи, что затрудняет его выявление.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).

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