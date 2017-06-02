Последнее обновление: 02.06.2017 13:14

Опора ЛЭП энергоблока тайваньской АЭС обрушилась из-за сильных ливней

Рекордные за 17 лет осадки на Тайване привели к обрушению опоры линии электропередачи второго энергоблока Первой АЭС, что привело к автоматическому срабатыванию предохранителя энергоблока, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Сегодня атмосферные осадки на Тайване побили 17-летний рекорд. Ливни привели к наводнению. Произошло обрушение опоры линий электропередачи второго энергоблока, произошло автоматическое срабатывание предохранителя энергоблока", — говорится в сообщении телеканала.

Информации об опасности или нарушении работы АЭС не поступало.

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