Последнее обновление: 02.06.2017 13:14

Мадуро заявил о вынесении новой конституции Венесуэлы на референдум

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах вынести на референдум проект новой конституции страны.

Мадуро сообщил, что новая реформированная конституция пойдет на консультативный референдум, «чтобы народ решил, хочет он ее или нет». Ранее президент созвал учредительное собрание для реформирования конституции, что стало поводом для массовых протестов и критики со стороны оппозиции, обвинившей Мадуро в попытке государственного переворота.

Сроки проведения референдума пока не сообщаются.

Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания

Ранее телеканал El Nacional сообщал о созыве президентом Учредительного собрания для разрешения политического кризиса. В продолжающихся с начала апреля протестах против власти погибли уже 29 человек, при этом лидер оппозиции Энрике Каприлес призвал не подчиняться решению президента и продолжить выступления на улицах.

Теги: Конституция , Венесуэла , Николас Мадуро

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