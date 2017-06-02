Последнее обновление: 02.06.2017 13:14

США покарали россиян за помощь военной программе КНДР

Минфин США в четверг сообщил о введении санкций в отношении трех лиц и девяти компаний, в том числе из России, за связи с Северной Кореей и помощь Пхеньяну в разработке оружия массового уничтожения.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло этих лиц и организации в санкционный список, что позволяет замораживать их активы и запрещает американским гражданам заключать с ними сделки. Внесенные в санкционный список люди и компании базируются в различных странах, в том числе в России и Китае.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились расширить санкции в отношении Северной Кореи за разработку ядерного оружия и баллистических ракет.

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