Путин увидел за кибератаками на Западе патриотов России

Президент Владимир Путин предположил в четверг, что его патриотически настроенные соотечественники по собственной инициативе предприняли хакерские атаки, которые натянули отношения Кремля с Западом, тогда как российское государство не имеет отношения к этим действиям.

Путин в общении с международными массмедиа на ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге коснулся обвинений в адрес Москвы по поводу вмешательства в предстоящие в этом году выборы в Германии.

Отношение российских властей к киберпреступности - в фокусе внимания с тех пор, как американские спецслужбы предположили, что хакеры из России пытались помочь кандидату республиканцев Дональду Трампу победить на выборах. Москва это отрицает.

"Если они (хакеры) настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России. Возможно? Теоретически возможно", - сказал Путин.

Сравнив хакеров со свободными художниками, зависящими от собственного настроения, он сказал, что кибератаки могли бы организованы и таким образом, чтобы казалось, что они осуществляются из России, тогда как это не так.

Путин добавил, что убежден в том, что хакеры не могли "кардинально повлиять на ход избирательной кампании" в Европе, Америке или где бы то ни было еще.

Мы на государственном уровне этим не занимаемся, не собираемся заниматься - наоборот, мы с этим стараемся бороться внутри страны", - сказал он.

Три нынешних и четыре бывших американских чиновника сказали Рейтер ранее, что контролируемый Путиным Российский институт стратегических исследований разработал план вмешательства в президентские выборы-2016 в США для повышения шансов на победу Трампа и подрыва веры в американскую избирательную систему.

Германия призналась за четыре месяца до сентябрьских парламентских выборов, что боится стать жертвой хакеров вслед за США и Францией. Глава Минобороны Дании в апреле обвинил Россию в кибератаках, а датские парламентарии не рискнули ехать в Москву со своими смартфонами и компьютерами, опасаясь хакерских атак.

Британская разведка за месяц до этого рекомендовала политическим партиям предпринять меры защиты от кибератак на фоне обвинений в адрес России в попытке повлиять на исход выборов в США. МИД Канады, в свою очередь, призвал быть готовыми к российским попыткам дестабилизировать её политическую систему методами, схожими с тем, что применялись в США.

В апреле в Испании был арестован российский программист - по данным российского гостелеканала RT, по запросу США из-за подозрений в участии в хакерских атаках. Суд в Чехии на этой неделе разрешил экстрадировать обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина, оставив за Минюстом решение, куда именно: в США или в Россию.