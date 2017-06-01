Путин хочет продавать Турции зенитные ракеты C-400

Россия обсуждала поставки ракет С-400 класса "земля-воздух" члену НАТО Турции, сообщил в четверг президент Владимир Путин, которого процитировало госинформагентство ТАСС.

"Мы обсуждали возможность продажи систем С-400 (Турции). Мы к этому готовы", - сказал Путин на встрече с представителями мировых информагентств в рамках ежегодного международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Россия и Турция пытаются наладить отношения после острого конфликта, разразившегося из-за того, что осенью 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, возвращавшийся с боевого задания в Сирии. Москва отрицает утверждения Анкары, что ее самолет вторгся в турецкое воздушное пространство.

Россия и Турция обменялись торговыми санкциями, но ослабили некоторые из них через несколько месяцев, когда Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган заявили о восстановлении добрососедства и договорились сотрудничать ради прекращения насилия в Сирии.