Последнее обновление: 01.06.2017 16:26

В Беларуси заявляют о готовности к упрощению визового режима с Европой

Беларусь готова к упрощению визового режима со странами шенгенской зоны. Об этом на брифинге в четверг заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

"Есть и несогласованные вопросы — не секрет, мы о них достаточно открыто говорим с 2015 года", - сказал Мирончик.

По его словам, в столицу приедут сразу две группы — обсуждать вопросы упрощения визового режима и реадмиссии.

"Мы готовы подписывать соглашение по визовому вопросу. Но жесткое условие — реадмиссия, а эту тему курирует МВД", - отметил Мирончик, добавив, что уверен в скором решении всех вопросов.

Как уже сообщалось, недавно начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что уже в следующем году шенгенские визы для белорусов могут подешеветь почти вдвое — до 35 евро вместо существующего размера консульского сбора в 60 евро.

Следующий этап переговоров по данному вопросу пройдет 20 июня в Минске.

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