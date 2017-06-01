Парламент Македонии утвердил правительство во главе с социалистом Заевым

Полугодовой политический кризис в Македонии завершился - парламент утвердил левоцентристское коалиционное правительство во главе с бывшим оппозиционным лидером Зораном Заевым.

"62 законодателя проголосовали поздно вечером 31 мая за то, чтобы утвердить новый Кабинет министров из 26 человек, предложенный лидером социал-демократов Заевым. Пятеро депутатов воздержались во время голосования, еще 5 вообще отсутствовали в сессионном зале", - говорится в сообщении "Радио Свобода".

Сразу после голосования Заев принес присягу как премьер-министр. Он пообещал, что его правительство активизирует экономические реформы и ускорит путь вступления страны в ЕС и НАТО.

Заев сформировал союз своего «Социал-демократического союза Македонии» с еще двумя небольшими этническими албанскими партиями, чтобы контролировать 62 из 120 мест в парламенте после того, как его партия заняла второе место на декабрьских выборах.

Партия «ВМРО-ДПМНЕ», которая получила больше всего мандатов на выборах, сформировать правительство не смогла, потому что была недовольна назначением спикером парламента этнического албанца, планами предоставления особого статуса албанскому языку, а также работой в девяти кабинетах.

Около трети населения Македонии являются этническими албанцами, а межэтническая напряженность привела к тому, что бывшая югославская республика оказалась на грани гражданской войны в 2001 году.