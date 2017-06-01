Беларусь находится в Топ-100 стран по доходам от видеоигр

Исследовательская компания Newzoo поделилась интересной статистикой о странах, которые, по ее прогнозам, принесут видеоигровым издателям больше всего прибыли в 2017 году.

Newzoo поделилась списком из 100 стран, жители которых потратят на видеоигры больше всего денег в 2017 году, если ситуация на рынке не будет серьезно меняться на протяжении этого года. При расчетах компания учитывала только прибыль от покупки видеоигр и внутриигровых покупок, исключая прибыль от продаж “железа”, ставок на видеоигры, налоги и тому подобное. Оценки основаны на сочетании первичных исследований потребителей, транзакционных данных, квартальных отчетов компаний и данных переписи, пишет KV.by.

Беларусь в рейтинге заняла 69 место. По версии исследователей, в нашей стране насчитывается 6 млн 537 тысяч интернет-пользователей. Доход же от видеоигр принесет от их распространения в Беларуси в 2017 году 69 млн 591 тысяч долларов.

Отметим, что Россия в данном рейтинге разместилась на 11 месте с доходом 1,4 млрд долларов. Украина находится на 43 позиции с доходом в 189 миллионов.

На первой позиции в списке оказался Китай с 800 млн пользователями интернета и прибылью в 27,5 трлн долларов. На втором месте ожидаемо находится США с 261 млн пользователями и 25 трлн долларов, а на третьем месте оказалась Япония, в которой интернетом пользуются 119 млн человек, и они приносят видеоигровой индустрии 12,5 трлн долларов.

Остальные соседи Беларуси разместились в рейтинге следующим образом: Польша - на 23 позиции с доходом 489 млн долларов, Литва - на 78 месте с доходом в 40 млн долларов, Латвия - на 93 позиции с доходом в 27 млн долларов.