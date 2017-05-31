Молдова и Украина начали совместный таможенный контроль

Первый совместный молдо-украинский таможенный пункт пропуска Кучурган - Первомайск 31 мая начал работу на приднестровском участке границы с Украиной.

В Кишиневе и Киеве считают, что открытие таких пунктов значительно снизит коррупционную составляющую при перевозке товаров и грузов. В Тирасполе говорят об экономической блокаде региона и нарушении условий переговорного процесса по урегулированию замороженного конфликта в формате 5+2 (где Кишинев и Тирасполь - стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ - стороны-гаранты, ЕС и США - наблюдатели).

Как считают в Кишиневе, нововведение значительно упростит жизнь приднестровским экономическим агентам, которые занимаются экспортом. До сих пор для оформления сертификатов на вывоз товаров им приходилось ехать на ближайшую таможню правобережной Молдавии. Теперь это можно будет сделать прямо на границе. "Все изменится в лучшую сторону, будет упрощена процедура оформления, все можно будет сделать на месте", - цитируют местные СМИ мнение вице-премьера молдавского правительства Георге Бэлана.

В первые шесть месяцев здесь будет контролироваться только экспорт из Приднестровья. Через полгода молдавские и украинские таможенники начнут совместный контроль и ввозимого в регион импорта. За это время Кишинев и Тирасполь должны обсудить размеры таможенных пошлин на товары и новые правила ввоза и другие вопросы, связанные с перемещением граждан и грузов.

В Тирасполе нововведением недовольны. Жители региона говорят о его блокаде и опасаются, что возникнут проблемы со свободой перемещения граждан.

В руководстве непризнанной республики считают, что двустороннее решение Кишинева и Киева нарушает принципы переговоров об урегулировании замороженного конфликта. Об этом заявил 23 мая в ходе брифинга лидер непризнанной республики Вадим Красносельский. Кишинев настаивает, что это проблема двусторонних отношений между Молдовой и Украиной.

Планируется, что в перспективе совместные молдо-украинские таможенные посты будут открыты еще в 13 пунктах пропуска.