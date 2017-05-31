Меркель выступила против саммита НАТО в Турции - СМИ

Германия и еще ряд стран НАТО выступили против проведение саммита Альянса в Турции. Об этом в среду сообщают немецкие СМИ.

"В 2018 году встреча Альянса на высшем уровне должна была пройти в Турции. Однако федеральное правительство и некоторые партнеры хотят, чтобы Альянс собрался в Брюсселе", - пишет, в частности, Die Welt.

Издание напоминает, что приглашение от президента Реджепа Тайипа Эрдогана поступило еще в Варшаве в 2016 году. Хотя формальное решение принято не было, 28 стран НАТО дали понять, что не против проведения саммита в Турции. Однако на последней встрече Альянса на прошлой неделе целая группа стран, в первую очередь ФРГ и Франция, а также Нидерланды и Дания, высказались против Стамбула.

"Мы не хотим переоценивать Турцию на международном уровне и создавать впечатление, что НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого руководства", - цитирует издание высокопоставленного дипломата.

Таким образом, следующий саммит пройдет, очевидно, в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По крайней мере, это предложение поддержали 18 стран ЕС - членов Альянса, а также Канада. Официальное же решение будет принято в июне. Если кандидатура Турции будет окончательно отвергнута, это станет "поражением" Эрдогана, для которого проведение высокопоставленной встречи Альянса имеет большое политическое значение, отмечает СМИ.

Издание не сомневается, что недопущения проведения саммита в Стамбуле добивается, прежде всего, Германия, у которой в последние месяцы очень напряженные отношения с Анкарой, в том числе и по поводу запрета турецкой стороной на посещение депутатами Бундестага солдат Бундесвера на базе ВВС НАТО в Инджирлике.