На российской границе начнут проверять отпечатки пальцев

Минкомсвязи разработало программное обеспечение, которое позволит российским пограничникам проверять отпечатки пальцев с помощью специального мобильного устройства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет министерства.

По данным ведомства, программа позволит с помощью отпечатков пальцев проверять принадлежность паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП) предъявителю.

В Минкомсвязи газете подтвердили разработку программного обеспечения. Там сообщили, что в данный момент оно согласовывается с ​«заинтересованными органами власти».

Издание отмечает, что одна из целей проекта — повышение надежности пограничного контроля.

​​Депутаты Госдумы 26 мая приняли в третьем чтении поправки к действующему законодательству, вводящие в России визы временно проживающего лица. Ее будут выдавать иностранцам и лицам без гражданства, у которых есть разрешение на временное проживание в России. На сегодняшний день в России выдаются туристические, частные, учебные, рабочие, деловые, гуманитарные и транзитные визы.