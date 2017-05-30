Евросоюз должен решить проблемы терроризма, иммиграции и безработицы

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил во вторник в Таллине, что европейцы ждут от ЕС решения трех проблем — терроризма, незаконной иммиграции и безработицы, особенно среди молодежи.

Делегация Европарламента во главе с Таяни во вторник прибыла с визитом в Таллин для ознакомления с программой приоритетов Эстонии и ходом подготовки к ее председательству в Совете ЕС, которое начинается с 1 июля.

"Они хотят, чтобы их защищали от терроризма, они хотят, чтобы решались иммиграционные проблемы, и они хотят, чтобы были решены проблемы безработицы, особенно проблемы безработицы среди молодежи. Если решить эти три проблемы, то мы выполним свои обязанности, и самочувствие ЕС существенно улучшится", — сказал Таяни на пресс-конференции после встречи с эстонским премьером Юри Ратасом.

Комментируя переговоры о выходе Великобритании из ЕС, Таяни назвал первоочередной задачей защиту интересов трех миллионов граждан Евросоюза, которые проживают в Англии. "Европарламент проголосует против договоренности с Великобританией, если он не будет удовлетворен ее содержанием", — подчеркнул Таяни.

Президент Европарламента также высказался за развитие сотрудничества с США. По словам Таяни, недавний визит президента Дональда Трампа в Европу показал, что "США являются нашими союзниками".