В ЕС договорились об установке бесплатного Wi-Fi в общественных местах

Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет ЕС достигли согласия по обеспечению бесплатного интернета в общественных местах за инициативу WiFi4EU, которая будет профинансировано из бюджета блока.

ЕС профинансирует установление беспроводных точек доступа в публичных местах: парках, библиотеках, больницах до 2020 года. По плану, ЕС сосредоточится на тех местах, где есть проблемы с доступом к интернету.

Так называемая инициатива WiFi4EU является частью более масштабного плана по капитальному ремонту сетей связи.

"WiFi4EU - это первый шаг, но нужно многое сделать для достижения высокоскоростных соединений на всей территории ЕС", - сказал Андрус Ансип, вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку.

Система бесплатного интернета будет применяться для всех стран-членов. ЕС намерен выделить на финансирование проекта примерно 120 млн евро в течение следующих двух лет.

Деньги будут использованы для поддержки установки современного оборудования Wi-Fi в не менее 6-8 тысячах местных общин.