Трамп отметил низкие взносы Германии в НАТО

Президент США Дональд Трамп отметил серьезный торговый дефицит с Германией и низкие взносы Берлина в НАТО.

"У нас крупный торговый дефицит с Германией, кроме того, они платят НАТО и военным гораздо меньше, чем следовало бы. Это очень плохо для США. Это изменится", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что все страны альянса должны в полном объеме делать свой взнос на содержание организации.

На прошлой неделе в Брюсселе прошел саммит стран НАТО.

На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все его участники обязались в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в состав НАТО. Ныне данный уровень расходов соблюдают лишь пять из 28 государств-членов альянса — США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.