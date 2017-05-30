Бывший диктатор Панамы Норьега умер в тюрьме

Скончался бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега. Отстраненный от власти во время американского вторжения генерал почти 20 лет провел в тюрьме.

О смерти Норьеги в своем Twitter сообщил нынешний президент Панамы Хуан Карлос Варелы.

«Смерть Мануэля Норьеги закрывает целую главу в истории нашей страны. Его дочери заслуживают того, чтобы похороны прошли мирно», - написал он.

Как сообщает агентство Reuters, в марте этого года Норьеге была сделана операция из-за опухоли в мозге. После нее возникли осложенения, которые привели к тому, что бывший диктатор впал в кому.

Родившийся в 1934 году Норьега был фактическим руководителем Панамы в 1983–​1989 годах. Пользуясь поддержкой ЦРУ, он контролировал правительство страны и организовывал фальсификацию выборов.

В 1989 году Норьега был обвинен американскими властями в организации торговли наркотиками. В результате вторжения армии США он был арестован и приговорен к 40 годам лишения свободы. В 2010 году Норьегу экстрадировали во Францию, где он провел еще год в тюрьме по обвинению в отмывании денег.

В 2011 году Норьегу выдали Панаме, обвинявшей бывшего диктатора в организации убийства. В тюрьме столицы страны он провел последние годы своей жизни.