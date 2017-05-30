Курсы наличной валюты в банках Минска на 30 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 1,853 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 1,865 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,075 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,078 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 рубля (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29 рубля (вырос на 0,01 рубля).