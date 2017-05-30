Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14 человек

Жертвами урагана в Московской области стали три человека. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, 11 человек погибли в Москве, еще трое — в Подмосковье. Она также отметила, что точное число пострадавших, а также размер причиненного ущерба в данный момент уточняются. Накануне, 29 мая, было известно, что жертвами урагана в Московской области были два человека — одним из них была 11-летняя девочка, передает ТАСС.

Ураган обрушился на столичный регион во второй половине понедельника, 29 мая. В некоторых районах скорость ветра достигала 22 м/с. Из-за сильного ветра падали деревья, частично пострадали дома.

Руководитель здравоохранения столицы Алексей Хрипун сообщил, что за медицинской помощью после урагана обратились 168 человек. Он отмечал, что по состоянию на утро 30 мая 108 человек, в том числе 22 ребенка, до сих пор остаются в больницах. При этом состояние восьми пострадавших «оценивается как тяжелое», добавил Хрипун.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти выплатят по 1 млн. рублей компенсации семьям погибших от урагана.