Последнее обновление: 29.05.2017 17:58

Польша: поставки СПГ из США могут пошатнуть позицию Газпрома на рынке ЕС

Импорт сжиженного природного газа из США может сильно пошатнуть доминирующую позицию Газпрома на европейском рынке, сказал в понедельник представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимски.

Польша закупает большую часть потребляемого газа у Газпрома. Российские поставки обеспечивают треть потребляемого в ЕС газа.

В рамках плана по сокращению зависимости от российского газа Польша построила первый СПГ терминал. Польские власти также заключили долгосрочные контракты на поставки СПГ с катарской компанией Qatargas, а также начали закупку сжиженного газа на спотовом рынке.

В июне ожидается первая поставка СПГ из Америки.

США может стать третьим крупнейшим экспортёром СПГ в следующем году.

"В связи с возросшей добычей и расширением экспортного потенциала СПГ стал глобальным продуктом. Если будут приняты должные меры, Газпром может быть либо вытеснен с европейского рынка, либо его доля может быть существенно сокращена", - сказал Наимски на отраслевой конференции. "Цена на фьючерсные контракты, предложенная потенциальными экспортёрами из США, привязана к американскому газовому хабу Henry Hub, а не к, скажем, Лондонскому рынку. Однако существует некоторая проблема для Европы - чтобы сбалансировать цены, экспортёрам из США придётся покрывать транспортные расходы", - добавил он.

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