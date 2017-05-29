Унесший две сотни жизней циклон надвигается на Бангладеш

Мощный циклон, принесший проливные дожди на Шри-Ланку и грозы на восток Индии, в результате которых погибли почти 200 человек, направился в понедельник на север в сторону Бангладеш.

Обедневшее государство, которое ежегодно страдает от циклонов, предупредило о вероятном затоплении некоторых низколежащих прибрежных районов и повысило уровень штормовой опасности до седьмой категории из десяти возможных.

Циклон Мора, как ожидается, обрушится на Бангладеш во вторник утром.

Наводнения и оползни на Шри-Ланке унесли жизни по меньшей мере 169 человек в последние дни, сообщили власти станы. Кроме того, 24 человека погибли от ударов молний и в результате обрушения стен из-за шторма в индийском штате Бихар.

Индия предупредила, что в северо-восточных штатах - Трипуре, Мизораме, Манипуре, Нагаленде и Аруначал-Прадеше - могут пройти сильные дожди по мере продвижения циклона Мора на север Бенгальского залива в сторону Бангладеш.

В некоторых районах Шри-Ланки вода поднялась до уровня крыш и отрезала доступ ко многим населенным пунктам в сельской местности, где поживает около полумиллиона человек, сообщили чиновники.

Жители деревни Агалаватте, расположенной в районе резиновых плантаций в 74 километрах к юго-востоку от столицы Коломбо, столкнулись с самыми сильными проливными дождями с 2003 года.

На Бангладеш ежегодно обрушиваются штормы, многие из которых оказываются разрушительными. В мае прошлого года циклон в низколежащих прибрежных районах Барисал и Читтагонг затронул полмиллиона человек.

Страна все еще приходит в себя после апрельских наводнений на северо-востоке, в результате которых пострадали миллионы человек. Цены на рис достигли рекордных максимумов, а государственные резервы снизились до 10-летних минимумов, поскольку паводок уничтожил около 700.000 тонн риса.

По словам чиновников, власти переселят из прибрежных зон несколько тысяч человек, до того как на регион обрушится Мора. В низколежащих прибрежных районах проживает около 10 миллионов человек, тогда как население Бангладеш составляет 160 миллионов.

"Мы приняли все меры для того, чтобы минимизировать потери, включая эвакуацию людей из наиболее уязвимых зон", - сказал Рейтер высокопоставленный правительственный чиновник Кази Адбур Рахман в городе Кокс-Базар.

Военные на Шри-Ланке направили вертолеты и лодки для спасательных операций. Всего примерно 100 человек числятся пропавшими без вести.

По данным метеорологов, в ближайшие 36 часов в регионе пройдут ливневые дожди.

Резидентов семи густонаселенных районов на юге и в центре Шри-Ланки попросили покинуть склоны на случай новых оползней.

Шри Ланка уже обратилась за международной помощью к ООН и соседним странам.