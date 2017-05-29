Британская контрразведка проверяет эффективность своей работы из-за теракта в Манчестере

Британская служба контрразведки МI5 проводит внутреннюю проверку эффективности своей работы в связи с терактом в Манчестере 22 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

До манчестерского теракта сотрудники MI5 получили как минимум три предупреждения о том, что Салман Абеди, впоследствии совершивший взрыв на стадионе "Манчестер Арена", придерживается экстремистских взглядов и потенциально опасен. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в связи с этим уже заявила о необходимости тщательно изучить, как МI5 отреагировала на полученную информацию и были ли приняты все необходимые меры для предотвращения угрозы. В частности, известно, что фамилия Абеди не была включена в список из 3000 человек, в отношении которых велись активные следственные действия.

Ранее газета The Mail on Sunday со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила , что агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) еще в начале 2017 года передали сотрудникам МI5 информацию о том, что Салман Абеди готовит атаку на территории Великобритании. Кроме того они уведомили коллег, что Абеди входил в состав базирующейся на северо-западе Англии североафриканской ячейки террористической организации "Исламское государство". В поле зрения спецслужб США попал во время их расследования деятельности террористических формирований в Ливии. В 2016 году он был включен в США в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Взрыв на "Манчестер Арене" произошел вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате 22 человека погибли, еще 75 были ранены. Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".