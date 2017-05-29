Яндекс сообщил о проверках украинских офисов спецслужбами

Крупнейшая российская интернет-компания Яндекс в понедельник сообщила о проверках своих офисов в Киеве и Одессе Службой безопасности Украины.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", - сообщила пресс-служба компании.

"Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская на своей странице в соцсети Facebook.

В середине мая Киев заблокировал доступ к услугам российских интернет-компаний Яндекс и Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и ВКонтакте, расширив список компаний из РФ, деятельность которых ограничена из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе.

Президент Петр Порошенко своим указом на три года заморозил активы российских компаний на территории Украины и запретил провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к ресурсам сервисов.

Яндекс заявлял, что ведет свою деятельность в стране в строгом соответствии с законами Украины и сожалеет, что санкции коснутся 11 миллионов граждан страны, ежемесячно пользующихся сервисами компании.

К моменту введения санкций в компании Яндекс.Украина работало 320 человек.

Ранее Яндекс.Украина сообщил партнерам, что из-за вступления в силу указа Порошенко у компании заблокированы счета.