Премьер Грузии заявил о технической готовности страны вступить в НАТО

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили утверждает, что у Грузии есть все инструменты для подготовки к вступлению в НАТО.

Грузия впервые принимает в своей столице весеннюю сессию Парламентская ассамблея (ПА) НАТО, которая проходит 26-29 мая. Это пятый случай в истории НАТО, когда заседание Ассамблеи проходит в стране, не являющейся членом альянса.

"Приняли весеннюю сессию ПА НАТО. Грузия имеет все практические инструменты, чтобы готовиться к вступлению в НАТО", — написал Квирикашвили в понедельник в Twitter.

В понедельник Парламентская ассамблея НАТО на пленарной сессии в Тбилиси приняла декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Грузии. В декларации отмечается, что ПА НАТО призывает парламент и правительство Грузии усилить независимую судебную систему, сохранить возможность свободы слова в СМИ, углубить диалог и снизить напряжение с оппозиционными партиями.

В документе выражается поддержка Грузии в ее демократическом развитии и на пути к евроатлантической интеграции. Также отмечается, что ПА НАТО приветствует стремление Грузии стать членом НАТО и ЕС, признает достигнутый грузинской стороной прогресс с точки зрения проведения реформ.